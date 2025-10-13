В селе Баллыджа Ходжалинского района посажены миндальные деревья

Сегодня в селе Баллыджа Ходжалинского района прошла очередная акция по посадке деревьев.

Об этом Report сообщили в Службе восстановления, строительства и управления в городе Ханкенди, Ходжалинском и Агдеринском районах.

В селе посажено более 200 миндальных деревьев.

Акция прошла в рамках "Недели духовных ценностей", посвященной 5-летию победы во Второй Карабахской войне.