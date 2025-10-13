Ильхам Алиев Путь к Победе Международная ассоциация судей ЧМ-2026 Саммит мира по Ближнему Востоку
    Ильхам Алиев Путь к Победе Международная ассоциация судей ЧМ-2026 Саммит мира по Ближнему Востоку

    В селе Баллыджа Ходжалинского района посажены миндальные деревья

    Экология
    • 13 октября, 2025
    • 14:46
    В селе Баллыджа Ходжалинского района посажены миндальные деревья

    Сегодня в селе Баллыджа Ходжалинского района прошла очередная акция по посадке деревьев.

    Об этом Report сообщили в Службе восстановления, строительства и управления в городе Ханкенди, Ходжалинском и Агдеринском районах.

    В селе посажено более 200 миндальных деревьев.

    Акция прошла в рамках "Недели духовных ценностей", посвященной 5-летию победы во Второй Карабахской войне.

    Баллыджа акция деревья
    Фото
    Xocalının Ballıca kəndində badam ağacları əkilib
    Фото
    Almond trees planted in Ballija village of Khojaly

    Последние новости

    15:17

    Во время выступления Трампа в Кнессете была совершена провокация

    Другие
    15:14

    Трамп выразил надежду на установление прочного мира на Ближнем Востоке.

    Другие страны
    15:12

    Названо время замены пришедших в негодность медалей азербайджанских олимпийцев

    Индивидуальные
    15:11
    Видео

    Ильхам Алиев провел беседу "на ногах" с Николом Пашиняном в Египте

    Внешняя политика
    15:01
    Фото

    Журналисты приняли участие в вакцинации против гриппа

    Здоровье
    14:57

    В Польше заявили о войне с Россией в киберпространстве

    Другие страны
    14:55

    Аллахшукюр Пашазаде: Армянская церковь и диаспора ведут разрушительную пропаганду

    Внешняя политика
    14:54

    Сахиба Гафарова: Зангезурский коридор будет способствовать прогрессу в регионе

    Внешняя политика
    14:50

    Аллахшукюр Пашазаде пригласил генсека ООН в 2026 году в Азербайджан

    Внешняя политика
    Лента новостей