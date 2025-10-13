В селе Баллыджа Ходжалинского района посажены миндальные деревья
Экология
- 13 октября, 2025
- 14:46
Сегодня в селе Баллыджа Ходжалинского района прошла очередная акция по посадке деревьев.
Об этом Report сообщили в Службе восстановления, строительства и управления в городе Ханкенди, Ходжалинском и Агдеринском районах.
В селе посажено более 200 миндальных деревьев.
Акция прошла в рамках "Недели духовных ценностей", посвященной 5-летию победы во Второй Карабахской войне.
