В Самухе прошла акция по посадке деревьев и уборке территории

В рамках "Года солидарности во имя зеленого мира" в Самухском районе прошло мероприятие, посвященное 22 апреля - "Дню Земли".

В рамках "Года солидарности во имя зеленого мира" в Самухском районе прошло мероприятие, посвященное 22 апреля - "Дню Земли".

Как сообщает Report, в мероприятии, организованном совместно Министерством экологии и природных ресурсов и Исполнительной властью Самухского района, приняли участие глава ИВ района Фирдовси Алиев, сотрудники министерства, исполнительной власти, эко-волонтеры и молодежь района.

Участники мероприятия посадили деревья в новом парке отдыха на проспекте Гейдара Алиева в городе Самух, провели акцию по уборке территории в поселке Гараери Самухского района.

Целью акции является привлечение внимания к защите окружающей среды и обеспечение активного участия общественности в подобных мероприятиях.