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В Самухе прошла акция по посадке деревьев и уборке территории

В Самухе прошла акция по посадке деревьев и уборке территории В рамках "Года солидарности во имя зеленого мира" в Самухском районе прошло мероприятие, посвященное 22 апреля - "Дню Земли".
Экология
22 апреля 2024 г. 11:35
В Самухе прошла акция по посадке деревьев и уборке территории

В рамках "Года солидарности во имя зеленого мира" в Самухском районе прошло мероприятие, посвященное 22 апреля - "Дню Земли".

Как сообщает Report, в мероприятии, организованном совместно Министерством экологии и природных ресурсов и Исполнительной властью Самухского района, приняли участие глава ИВ района Фирдовси Алиев, сотрудники министерства, исполнительной власти, эко-волонтеры и молодежь района.

Участники мероприятия посадили деревья в новом парке отдыха на проспекте Гейдара Алиева в городе Самух, провели акцию по уборке территории в поселке Гараери Самухского района.

Целью акции является привлечение внимания к защите окружающей среды и обеспечение активного участия общественности в подобных мероприятиях.

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Версия на азербайджанском языке ФотоSamuxda ağacəkmə və təmizlik aksiyası keçirilib

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