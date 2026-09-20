В ряде регионов Азербайджана прошли ливни

В горных и предгорных районах Азербайджана прошли ливни.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Национальной службы гидрометеорологии.

Согласно данным синоптиков на 10:00, в ряде горных и предгорных районов наблюдались осадки, местами прошли ливни.

В Гёйгёле выпало 24 мм осадков, в Дашкесане - 18, в Гяндже - 10, в Гядабейе - 4, в Сарыбаше, Геранбое - 2, в Балакяне, Барде, Товузе, Огузе, Алтыагадже, Исмаиллы, Агдаме, Джейранчёле, Губе - до 1 мм.

В Дашкесане, Шахдаге, Шахбузе, Лерике наблюдался туман, видимость была ограничена до 50 м.

Максимальная температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составила до 27, в Нахчыванской АР - до 33, в низменных районах - до 32, в горных районах - до 21 градуса тепла.