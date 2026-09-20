Dağətəyi rayonlara leysan yağıb – FAKTİKİ HAVA
Ekologiya
- 20 sentyabr, 2026
- 10:56
Saat 10:00-a olan məlumata əsasən bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda yağıntılı hava şəraiti müşahidə edilib, ayrı-ayrı yerlərdə yağıntılar leysan xarakterli intensiv olub.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Milli Hidrometeorologiya Xidməti məlumat yayıb.
Yağıntının miqdarı Göygöldə 24, Daşkəsəndə 18, Gəncədə 10, Gədəbəydə 4, Sarıbaş, Goranboyda 2, Balakən, Bərdə, Tovuz, Oğuz, Altıağac, İsmayıllı, Ağdam, Ceyrançöl, Qubada 1 mm-dək qeydə alınıb.
Daşkəsən, Şahdağ, Şahbuz, Lerikdə duman müşahidə olunur, görünüş 50 metrədək məhdudlaşır.
Havanın maksimal temperaturu Bakıda və Abşeron yarımadasında 27, Naxçıvan MR-da 33, Aran rayonlarında 32, dağlıq rayonlarda isə 21 dərəcəyədək isti müşahidə olunub.
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