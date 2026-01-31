В ряде регионов Азербайджана объявлено метеопредупреждение
Экология
- 31 января, 2026
- 16:48
В связи с ожидаемой ветреной погодой 1 и 2 февраля в ряде регионов Азербайджана объявлен желтый уровень погодной опасности.
Как передает Report, об этом сообщает Национальная служба гидрометеорологии.
Согласно информации, в Гобустане, Ширване, Мингячевире, Евлахе, Барде, Тертере, Гёйчае, Гедабеке, Дашкесане, Газахе, Агстафе, Товузе, Шамкире, Гяндже, Нафталане, Самухе, Геранбое, Балакяне, Шеки, Огузе, Исмаиллы, Габале, Шамахы, Хызы, Шабране, Хачмазе, Губе, Гусаре, Сиязане, Физули, Зангилане, Лачыне, Кяльбаджаре, Джебраиле, Лерике, Ярдымлы скорость западного ветра будет достигать 13,9–20,7 м/с, что соответствует желтому уровню погодной опасности.
