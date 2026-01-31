Küləkli hava şəraiti ilə bağlı sarı xəbərdarlıq verilib
Ekologiya
- 31 yanvar, 2026
- 16:24
Bəzi bölgələrdə fevralın 1 və 2-də gözlənilən küləkli hava şəraiti ilə bağlı sarı xəbərdarlıq verilib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Milli Hidrometeorologiya Xidməti məlumat yayıb.
Bildirilib ki, Qobustan, Şirvan, Mingəçevir, Yevlax, Bərdə, Tərtər, Göyçay, Gədəbəy, Daşkəsən, Qazax, Ağstafa, Tovuz, Şəmkir, Gəncə, Naftalan, Samux, Goranboy, Balakən, Şəki, Oğuz, İsmayıllı, Qəbələ, Şamaxı, Xızı, Şabran, Xaçmaz, Quba, Qusar, Siyəzən, Füzuli, Zəngilan, Laçın, Kəlbəcər, Cəbrayıl, Lerik, Yardımlıda qərb küləyi əsəcək, küləyin sürəti 13.9-20.7 m/san təşkil edəcək.
Son xəbərlər
18:23
Paytaxt üzrə ilk dəfə elektron qaydada eksternat imtahanları keçirilibElm və təhsil
18:09
Rusiya hökuməti istehsalçılar üçün benzin ixracına qoyulan qadağanı ləğv edirEnergetika
17:59
Azərbaycanda ötən gün cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 59 nəfər saxlanılıbHadisə
17:57
Foto
Xizək yarışı üzrə Heydər Əliyev Kuboku keçirilibFərdi
17:53
Ötən il Azərbaycan polad boru istehsalını 95 % artırıbSənaye
17:48
Foto
Türkiyədəki Azərbaycan icmasının üzvləri Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin məzarını ziyarət ediblərDaxili siyasət
17:45
Yaxın vaxtlarda Mayamidə ABŞ-Rusiya danışıqları başlayacaqDigər ölkələr
17:33
İran sanksiyalar götürüləcəyi təqdirdə ABŞ ilə enerji sahəsində əməkdaşlığa hazırdırDigər ölkələr
17:27