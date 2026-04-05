В ряде районов прошли интенсивные дожди, в горах выпал снег

По состоянию на 11:00 сегодняшнего дня на территории Азербайджана сохранялась неустойчивая погода, в некоторых местах были зафиксированы интенсивные и сильные осадки. В горных районах выпал снег.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Было отмечено, что высота снежного покрова в Шахдаге составила 57 см, в Грызе - 20 см, в Алиабаде (Загатала) - 11 см, в Хыналыге - 17 см, в Кяльбаджаре - 3 см.

В Баку и на Абшеронском полуострове количество выпавших за сутки осадков составило 29 мм, что соответствует 128% месячной нормы.

Количество выпавших осадков в Хачмазе составило 46 мм (152% месячной нормы), в Гусаре - 33 мм (69%), в Губе - 27 мм (56%), в Гедабее - 23 мм, в Шеки (Кишчай) и Гахе (Сарыбаш) - по 22 мм, в Дашкесане - 19 мм, в Огузе - 18 мм, в Шамкире и Шабране - по 17 мм, в Загатале - 16 мм, в Халтане - 14 мм, в Балакене и Габале - по 13 мм, в Гёйгёле - 12 мм, в Хызы - 10 мм, в Гёранбое и Барде - по 7 мм, в Нафталане, Гобустане, Исмаиллы, Мингячевире и Евлахе - по 6 мм, в Агдаме, Товузе, Агстафе, Шахбузе, Шамахы, Тертере, Гяндже, Гёйчае, Зардабе, Билясуваре, Лерике, Нахчыване, Шаруре, Ордубаде, Садараке, Имишли, Агсу, Бейлагане, Кюрдамире, Сабирабаде, Нефтчале, Сальяне, Ярдымлы, Астаре, Физули, Ходжалы, Шуше, Ханкенди, Лачыне и Губадлы - по 5 мм.

В ряде районов наблюдался северо-западный ветер, максимальная скорость которого усиливалась до 23 м/с в Дашкесане, до 19 м/с в Хызы, до 18 м/с в Товузе, Гёйгёле, Шабране и Лянкяране, до 16 м/с - в Сабирабаде и Ярдымлы.