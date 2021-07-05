В ряде районов Азербайджана выпадет град

Национальная служба гидрометеорологии Азербайджана распространила предупреждение.

Национальная служба гидрометеорологии Азербайджана распространила предупреждение.

Как сообщает Report, в предупреждении говорится:

"До 7 июля в Баку и на Абшеронском полуострове будет преобладать северо-западный ветер, порывы которого будут достигать 15-18 м/с, местами на полуострове - до 20-23 м/с. До 7 июля в основном в северных и западных районах Азербайджана ожидаются грозы, временами дожди, град. Будет преобладать западный ветер, местами порывы усилятся до 18-23 м/с.

Ожидается повышение уровня воды в реках, кратковременные разливы, переходящие в сели в некоторых горных реках".