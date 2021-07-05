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В ряде районов Азербайджана выпадет град

В ряде районов Азербайджана выпадет град Национальная служба гидрометеорологии Азербайджана распространила предупреждение.
Экология
5 июля 2021 г. 14:38
В ряде районов Азербайджана выпадет град

Национальная служба гидрометеорологии Азербайджана распространила предупреждение.

Как сообщает Report, в предупреждении говорится:

"До 7 июля в Баку и на Абшеронском полуострове будет преобладать северо-западный ветер, порывы которого будут достигать 15-18 м/с, местами на полуострове - до 20-23 м/с. До 7 июля в основном в северных и западных районах Азербайджана ожидаются грозы, временами дожди, град. Будет преобладать западный ветер, местами порывы усилятся до 18-23 м/с.

Ожидается повышение уровня воды в реках, кратковременные разливы, переходящие в сели в некоторых горных реках".

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