В ряде районов Азербайджана ожидаются паводки

В северных и западных районах Азербайджана со второй половины дня до полудня 15 апреля ожидаются осадки.
Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.
В метеослужбе предупредили об интенсивных осадках и грозах на отдельных территориях в Карабахе, Восточном Зангезуре, Нахчыванской АР, Балакен-Шекинском, Губа-Гусарском регионах и в Центральном Аране, а также о вероятном снегопаде в горных районах.
На отдельных реках Большого и Малого Кавказа вероятны паводки и сели, вызванные дождем.