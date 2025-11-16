Ильхам Алиев саммит ЦА WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026
    Экология
    • 16 ноября, 2025
    • 10:14
    В ряда районов Азербайджана наблюдается дождливая погода

    В ряде районов Азербайджана наблюдается дождливая погода, на Муровдаге выпал снег.

    Об этом сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии.

    В Кяльбаджаре, Лачыне, Губадлы, Нахчыване, Шаруре, Шахбузе, Джульфе, Хачмазе, Губе, Зардабе, Биласуваре количество выпавших осадков составило 1 мм.

    В Билясуваре, Джафархане, Шамкире, Шеки, Шамахы, Халтане, Евлахе, Гёйчае, Лерике, Дашкесане, Гёйгёле, Гахе, Исмаиллы, Гобустане, Алтыагаче наблюдался туман. Дальность видимости снизилась до 500 метров.

    Максимальная температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составила 18 градусов, в Нахчыванской АР - 17, в равнинных районах - 19, в горных районах - до 11 градусов тепла.

    погода Азербайджан снег национальная служба гидрометеорологии
    Bir sıra ərazilərə yağış, Murovdağ yüksəkliyinə qar yağıb - FAKTİKİ HAVA

