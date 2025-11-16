В ряда районов Азербайджана наблюдается дождливая погода

В ряде районов Азербайджана наблюдается дождливая погода, на Муровдаге выпал снег.

Об этом сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии.

В Кяльбаджаре, Лачыне, Губадлы, Нахчыване, Шаруре, Шахбузе, Джульфе, Хачмазе, Губе, Зардабе, Биласуваре количество выпавших осадков составило 1 мм.

В Билясуваре, Джафархане, Шамкире, Шеки, Шамахы, Халтане, Евлахе, Гёйчае, Лерике, Дашкесане, Гёйгёле, Гахе, Исмаиллы, Гобустане, Алтыагаче наблюдался туман. Дальность видимости снизилась до 500 метров.

Максимальная температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составила 18 градусов, в Нахчыванской АР - 17, в равнинных районах - 19, в горных районах - до 11 градусов тепла.