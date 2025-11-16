İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi

    Bir sıra ərazilərə yağış, Murovdağ yüksəkliyinə qar yağıb - FAKTİKİ HAVA

    Ekologiya
    • 16 noyabr, 2025
    • 10:02
    Bir sıra ərazilərə yağış, Murovdağ yüksəkliyinə qar yağıb - FAKTİKİ HAVA

    Saat 9:00-a olan məlumata əsasən bəzi yerlərdə arabir yağış, Murovdağ yüksəkliyinə isə zəif qar yağıb.

    Bu barədə "Report"a Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib.

    Yağıntının miqdarı Kəlbəcər, Laçın, Qubadlı, Naxçıvan, Şərur, Şahbuz, Culfa, Xaçmaz, Quba, Zərdab, Biləsuvarda 1 mm-dək qeydə alınıb.

    Biləsuvar, Cəfərxan, Şəmkir, Şəki, Şamaxı, Xaltan, Yevlax, Göyçay, Lerik, Daşkəsən, Göygöl, Qax, İsmayıllı, Qobustan, Altıağacda duman müşahidə olunub.

    Görünüş məsafəsi 500 metrədək məhdudlaşıb.

    Havanın maksimal temperaturu Bakıda və Abşeron yarımadasında 18, Naxçıvan MR 17, Aran rayonlarında 19, dağlıq rayonlarda 11 dərəcəyədək isti qeydə alınıb.

    hava qar Yağıntı Milli Hidrometeorologiya Xidməti
    В ряда районов Азербайджана наблюдается дождливая погода

    Son xəbərlər

    10:30

    Nazir müavini: "Azərbaycan əsrlərdir körpülər ölkəsidir, indi isə rəqəmsal körpü yaradırıq"

    İKT
    10:30

    Tokayev: Azərbaycan regionalarası əməkdaşlığın möhkəmləndirilməsində əhəmiyyətli rol oynayır

    Xarici siyasət
    10:26

    Prezident İlham Əliyev Mərkəzi Asiya Dövlət Başçılarının 7-ci Məşvərət Görüşünün iclasında iştirak edir

    Xarici siyasət
    10:20

    Azərbaycan Basketbol Liqasında VII turun daha üç oyunu keçiriləcək

    Komanda
    10:19

    Azərbaycan Mərkəzi Asiya ölkələrinin məşvərət görüşləri formatına tamhüquqlu iştirakçı kimi qoşulub

    Xarici siyasət
    10:09
    Foto

    Prezident İlham Əliyev Daşkənddəki Konqres Mərkəzinə gəlib

    Xarici siyasət
    10:02

    Bir sıra ərazilərə yağış, Murovdağ yüksəkliyinə qar yağıb - FAKTİKİ HAVA

    Ekologiya
    09:53

    DÇ-2026: Avropa zonası üçün seçmə mərhələdə daha 8 oyun baş tutacaq

    Futbol
    09:43

    ABŞ-də atışma olub, ölən və xəsarət alanlar var

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti