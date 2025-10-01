Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    В регионах Азербайджана ожидаются ливни и грозы

    Экология
    • 01 октября, 2025
    • 13:40
    В регионах Азербайджана ожидаются ливни и грозы

    2 октября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

    Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, утром в некоторых пригородных территориях возможны кратковременные осадки. Будет преобладать северо-восточный ветер.

    Температура воздуха ночью составит 14-16, днем - 18-21° тепла. Атмосферное давление - 767 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 70-75, днем - 55-65%.

    В районах Азербайджана ожидаются дожди, в отдельных местах ливневого характера, грозы и град, в горных районах - снег. Не исключается туман. Будет преобладать временами усиливающийся восточный ветер.

    Температура воздуха ночью составит 13-16, днем - 17-21° тепла, в горах ночью 4-8, днем - 10-15° тепла.

