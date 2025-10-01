İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025
    İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025

    Sabahın hava proqnozu açıqlanıb

    Ekologiya
    • 01 oktyabr, 2025
    • 13:08
    Sabahın hava proqnozu açıqlanıb

    Bakıda və Abşeron yarımadasında oktyabrın 2-də hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir.

    Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən "Report"a verilən məlumata görə, sakin səhər bəzi şəhərətrafı ərazilərdə qısamüddətli az yağış yağacağı ehtimalı var, şimal-şərq küləyi əsəcək.

    Havanın temperaturu gecə 14-16° isti, gündüz 18-21° isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 767 mm civə sütunu təşkil edəcək. Nisbi rütubət gecə 70-75 %, gündüz 55-65 % olacaq.

    Azərbaycanın rayonlarında bəzi yerlərdə arabir yağış yağacağı, şimşək çaxacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə leysan xarakterli intensiv olacağı, dolu düşəcəyi, dağlıq ərazilərdə qar yağacağı ehtimalı var. Bəzi yerlərdə arabir duman olacaq. Şərq küləyi bəzi yerlərdə arabir güclənəcək.

    Havanın temperaturu gecə 13-16° isti, gündüz 17-21° isti, dağlarda gecə 4-8° isti, gündüz 10-15° isti olacaq.

    Milli Hidrometeorologiya Xidməti Hava proqnozu
    В регионах Азербайджана ожидаются ливни и грозы

    Son xəbərlər

    14:02

    London təmsilçisi Premyer Liqa klubunun müdafiəçisini transfer etməyə hazırlaşır

    Futbol
    13:59

    Vyetnamda qasırğa 29 nəfərin ölümünə səbəb olub

    Digər ölkələr
    13:53

    Azərbaycandan turist axını 3 %-ə yaxın azalıb

    Turizm
    13:53

    Azərbaycana turist axını 2 %-ə yaxın azalıb

    Turizm
    13:52

    "Kəpəz" yeni baş məşqçi ilə razılığa gəlib

    Futbol
    13:52
    Foto

    III MDB Oyunları: Azərbaycanın U-16 millisi finala yüksəlib

    Futbol
    13:49
    Foto

    İRİA-nın dəstəyi ilə Naxçıvan İnnovasiya Mərkəzi yaradılıb - YENİLƏNİB

    İKT
    13:48

    Taras Kuzio: Aİ Bakı və İrəvana münasibətdə balanslı siyasət aparmalıdır

    Xarici siyasət
    13:48

    MEDİA və Mətbuat Şurası TRT əməkdaşının Qəzzada həlak olması ilə bağlı başsağlığı verib

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti