В горных районах Азербайджана температура опустилась до минус 9-15 градусов

Обнародована фактическая погода, наблюдаемая в Азербайджане.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, с полудня 21 ноября до утра 22 ноября на территории страны наблюдались нестабильные погодные условия, выпал дождь, на горных и предгорных территориях снег, местами интенсивный.

Количество выпавших осадков в Астаре составило 47 мм, Лянкяране - 41 мм, Хачмазе - 20 мм, Балакене, Габале, Загатале – 16 мм, Лерике, Сарыбаше - 12 мм, Огузе - 11 мм, Ярдымлы, Тертере, Гусаре, Исмаиллы - 9 мм, Шабрани - 8 мм, Губе, Нефтчале - 7 мм, Алтыагадже, Гырызе - 6 мм, Шемахе - 5 мм, Барде, Бейлагане, Агдаме, Маразе, Нафталане - 4 мм, Халтане, Хыналыге - 3 мм, Агстафе, Мингячевире, Агсу - 2 мм, Гядже, Дашкесане, Шемкире, Шахдаге, Газымамеде, Биласуваре, Сабирабаде, Имишли, Гейчае, Джафархане, Зардабе, Евлахе – 1 мм, Сумгайыте - 47 мм, Баку - 11 мм, Маштаге - 6 мм, Бина - 4 мм.

Высота снежного покрова составила в Сарыбаше, Алтыагадже 12 мм, Гырызе, Хыналыге – 8 мм, Гусаре – 7 мм, Маразе, Исмаиллы, Губе – 2 мм, Халтане, Дашкесане – 1 мм, Лерике, Ярдымлы – 0,8 см.

Минимальная температура воздуха в гонных районах составила 9-15 градусов мороза.

В настоящее время в Баку температура воздуха на два градуса ниже климатической нормы.

Нестабильные погодные условия и осадки на территории страны сохранятся до полудня 23 ноября.