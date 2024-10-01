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В рамках Бакинской недели состоялась сессия по проблемам продовольственной безопасности

В рамках Бакинской недели состоялась сессия по проблемам продовольственной безопасности В рамках Бакинской недели действий по изменению климата прошла сессия на тему "Продовольственные системы: Решение проблем сельского хозяйства и продовольственной безопасности в регионах".
Экология
1 октября 2024 г. 16:23
В рамках Бакинской недели состоялась сессия по проблемам продовольственной безопасности

В рамках Бакинской недели действий по изменению климата прошла сессия на тему "Продовольственные системы: Решение проблем сельского хозяйства и продовольственной безопасности в регионах".

Как сообщает Report, на заседании обсуждались устойчивость против изменения климата, сокращение пищевых отходов и обеспечение доступа к продовольствию для всех граждан.

На сессии выступили заместитель председателя Агентства аграрного кредитования и развития при Министерстве сельского хозяйства Лейла Джаббарлы, гендиректор компании AgroDairy Ниязи Амирбеков, директор по корпоративным связям, стратегии и коммуникациям Ричард Олл, представитель Международного центра сельскохозяйственных исследований в засушливых регионах (ICARDA) Винай Нангиа, руководитель проекта Elof Hansson Clean Tech Стефан Хагеманн.

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Версия на азербайджанском языке Фото"Bakı İqlim Fəaliyyəti Həftəsi"ndə ərzaq təhlükəsizliyi problemlərinə həsr olunan sessiya keçirilib

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