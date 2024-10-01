В рамках Бакинской недели состоялась сессия по проблемам продовольственной безопасности

В рамках Бакинской недели действий по изменению климата прошла сессия на тему "Продовольственные системы: Решение проблем сельского хозяйства и продовольственной безопасности в регионах".

В рамках Бакинской недели действий по изменению климата прошла сессия на тему "Продовольственные системы: Решение проблем сельского хозяйства и продовольственной безопасности в регионах".

Как сообщает Report, на заседании обсуждались устойчивость против изменения климата, сокращение пищевых отходов и обеспечение доступа к продовольствию для всех граждан.

На сессии выступили заместитель председателя Агентства аграрного кредитования и развития при Министерстве сельского хозяйства Лейла Джаббарлы, гендиректор компании AgroDairy Ниязи Амирбеков, директор по корпоративным связям, стратегии и коммуникациям Ричард Олл, представитель Международного центра сельскохозяйственных исследований в засушливых регионах (ICARDA) Винай Нангиа, руководитель проекта Elof Hansson Clean Tech Стефан Хагеманн.