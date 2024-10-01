В рамках Бакинской недели обсудили инфраструктуру климатической устойчивости

В рамках Бакинской недели действий по борьбе с изменением климата состоялась панельная дискуссия на тему "Сессия высокого уровня по устойчивой климатической инфраструктуре и транспорту".
Как сообщает Report, в ходе дискуссий местные и иностранные гости обсудили устойчивость к изменению климата в секторах инфраструктуры и транспорта.
В дискуссиях выступили главный операционный директор ЗАО "Бакинский международный морской торговый порт" Юджин Си,
советник министра цифрового развития и транспорта Аида Бадалова, директор Корпоративной делегации по проектам Генрих Керстгенс, представитель компании Google Адам Элман и представитель Международной финансовой корпорации по Европе и Южному Кавказу Андрий Максимович.