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В рамках Бакинской недели обсудили инфраструктуру климатической устойчивости

В рамках Бакинской недели обсудили инфраструктуру климатической устойчивости 15:12
Экология
1 октября 2024 г. 16:07
В рамках Бакинской недели обсудили инфраструктуру климатической устойчивости

В рамках Бакинской недели действий по борьбе с изменением климата состоялась панельная дискуссия на тему "Сессия высокого уровня по устойчивой климатической инфраструктуре и транспорту".

Как сообщает Report, в ходе дискуссий местные и иностранные гости обсудили устойчивость к изменению климата в секторах инфраструктуры и транспорта.

В дискуссиях выступили главный операционный директор ЗАО "Бакинский международный морской торговый порт" Юджин Си,
советник министра цифрового развития и транспорта Аида Бадалова, директор Корпоративной делегации по проектам Генрих Керстгенс, представитель компании Google Адам Элман и представитель Международной финансовой корпорации по Европе и Южному Кавказу Андрий Максимович.

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Версия на английском языке Panel discussion on climate-resilient infrastructure held at Baku Climate Action Week
Версия на азербайджанском языке Фото"Bakı İqlim Fəaliyyəti Həftəsi"ndə iqlimə dayanıqlı İnfrastruktur barədə panel müzakirə baş tutub

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