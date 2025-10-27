В районах ожидаются ливни, на некоторых реках паводки - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
- 27 октября, 2025
- 15:49
C вечера 29 до полудня 30 октября, начиная с северных и западных районов Азербайджана, в некоторых местах ожидается нестабильная погода, временами ожидаются дожди и грозы.
Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.
В отдельных местах ожидаются интенсивные ливневые дожди, град, в горных районах ожидается снег.
Прогнозируется увеличение водности в реках, а также кратковременные паводки и сели на некоторых горных реках.
