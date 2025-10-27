Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет

    В районах ожидаются ливни, на некоторых реках паводки - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

    Экология
    • 27 октября, 2025
    • 15:49
    В районах ожидаются ливни, на некоторых реках паводки - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

    C вечера 29 до полудня 30 октября, начиная с северных и западных районов Азербайджана, в некоторых местах ожидается нестабильная погода, временами ожидаются дожди и грозы.

    Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

    В отдельных местах ожидаются интенсивные ливневые дожди, град, в горных районах ожидается снег.

    Прогнозируется увеличение водности в реках, а также кратковременные паводки и сели на некоторых горных реках.

    прогноз погоды предупреждение ливни паводки Гидрометеорология
    Rayonlarda leysan olacaq, bəzi çaylardan sel keçəcək - XƏBƏRDARLIQ

    Последние новости

    19:32

    Бакинский суд вынес приговор обвиняемому в попытке теракта у синагоги

    Происшествия
    19:31

    Пшидач: Зеленский должен приехать в Варшаву для встречи с Навроцким

    Другие страны
    19:26

    В Севастополе из-за опрокидывания крана погибли два человека

    В регионе
    19:14

    В Чехии пассажирский поезд сошел с рельсов после столкновения с грузовиком

    Другие страны
    18:59
    Фото

    На сайте IJF опубликована статья о проведении чемпионата мира по дзюдо в Азербайджане

    Индивидуальные
    18:40
    Фото

    Узбекистан и США обсудили подготовку к вашингтонскому саммиту "C5+1"

    В регионе
    18:39

    В Москве в ходе рейда в хостеле задержаны более 370 мигрантов

    В регионе
    18:26

    Израиль против участия турецких миротворцев в операции в Газе

    Другие страны
    18:19

    Президент Сербии посетит Узбекистан 28-31 октября - ОБНОВЛЕНО

    В регионе
    Лента новостей