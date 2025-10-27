В районах ожидаются ливни, на некоторых реках паводки - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

C вечера 29 до полудня 30 октября, начиная с северных и западных районов Азербайджана, в некоторых местах ожидается нестабильная погода, временами ожидаются дожди и грозы.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

В отдельных местах ожидаются интенсивные ливневые дожди, град, в горных районах ожидается снег.

Прогнозируется увеличение водности в реках, а также кратковременные паводки и сели на некоторых горных реках.