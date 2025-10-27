İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    

    Rayonlarda leysan olacaq, bəzi çaylardan sel keçəcək - XƏBƏRDARLIQ

    Ekologiya
    • 27 oktyabr, 2025
    • 15:17
    Azərbaycanın şimal və qərb rayonlarından başlayaraq oktyabrın 29-u axşam 30-u gündüzədək bəzi yerlərdə hava şəraitinin qeyri-sabit keçəcəyi, arabir yağış yağacağı, şimşək çaxacağı gözlənilir.

    Bu barədə "Report"a Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən məlumat verilib.

    Ayrı-ayrı yerlərdə yağışın leysan xarakterli intensiv olacağı, dolu düşəcəyi, dağlıq ərazilərdə qara keçəcəyi ehtimal olunur.

    Çaylarda sululuğun artacağı, bəzi dağ çaylarından isə qısamüddətli daşqın və sel keçəcəyi gözlənilir.

    Sel daşqın Milli Hidrometeorologiya Xidməti Leysan yağış
    В районах ожидаются ливни, на некоторых реках паводки - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

