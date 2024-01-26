В районах ожидается сильный ветер, снег

В регионах Азербайджана, начиная с западных районов, с утра 27 января до 30-го числа ожидаются переменные осадки, в горных и предгорных районах - снег.

В регионах Азербайджана, начиная с западных районов, с утра 27 января до 30-го числа ожидаются переменные осадки, в горных и предгорных районах - снег.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, в Карабахе и Восточно-Зангезурском, Нахчыванском, Газах-Гянджинском, Балакян-Шекинском, Губа-Гусарском регионах осадки, вероятно, будут интенсивными.

28 января днем осадки прекратятся. Западный ветер на отдельных территориях временами усилится до 15-20 м/с.

Ночью и утром в некоторых горных районах дороги, вероятно, покроются льдом.