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В районах ожидается сильный ветер, снег 

В районах ожидается сильный ветер, снег  В регионах Азербайджана, начиная с западных районов, с утра 27 января до 30-го числа ожидаются переменные осадки, в горных и предгорных районах - снег.
Экология
26 января 2024 г. 16:54
В районах ожидается сильный ветер, снег 

В регионах Азербайджана, начиная с западных районов, с утра 27 января до 30-го числа ожидаются переменные осадки, в горных и предгорных районах - снег.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, в Карабахе и Восточно-Зангезурском, Нахчыванском, Газах-Гянджинском, Балакян-Шекинском, Губа-Гусарском регионах осадки, вероятно, будут интенсивными.

28 января днем осадки прекратятся. Западный ветер на отдельных территориях временами усилится до 15-20 м/с.

Ночью и утром в некоторых горных районах дороги, вероятно, покроются льдом.

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Версия на азербайджанском языке Rayonlarda güclü külək əsəcək, qar yağacaq - XƏBƏRDARLIQ

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