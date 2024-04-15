В Азербайджане обезврежено более 60 тыс. тонн опасных отходов в прошлом году

В прошлом году в Азербайджане обезврежено более 60 тыс. тонн опасных отходов.

В прошлом году в Азербайджане обезврежено более 60 тыс. тонн опасных отходов.

Как сообщили Report в Госкомстате, в 2023 году в стране образовалось 4 086,1 тыс. тонн отходов, из них 66,6% составили твердые бытовые отходы, а 33,4% - различные виды отходов, образовавшиеся в результате производственной деятельности предприятий.

В прошлом году из 2 719,6 тыс. тонн твердых бытовых отходов 79,4% вывезено на полигоны для утилизации, 19,5% использовано для производства энергии, а 1,1% продано внутри страны. За счет использования бытовых отходов произведено 223 млн кВтч электроэнергии, что на 8,6% больше, чем в 2022 году.