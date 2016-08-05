В Азербайджане в предстоящие 5 дней прогнозируется до 42 градусов тепла - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Баку. 5 августа. REPORT.AZ/ Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов предупредил население.

Как сообщили Report в департаменте, в первую декаду августа ожидается жара.

Согласно информации, максимальная температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составит 34-39°С.

В первую декаду августа на территории страны сохранится жаркая погода.

Максимальная температура воздуха составит 35-40°С, в отдельных частях Нахчыванской АР и Центрально-низменных районов ожидается 42°С.