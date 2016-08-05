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    В Азербайджане в предстоящие 5 дней прогнозируется до 42 градусов тепла - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

    До конца первой декады августа местами сохранится жаркая погода

    Баку. 5 августа. REPORT.AZ/ Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов предупредил население.

    Как сообщили Report в департаменте, в первую декаду августа ожидается жара.

    Согласно информации, максимальная температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составит 34-39°С.

    В первую декаду августа на территории страны сохранится жаркая погода.

    Максимальная температура воздуха составит 35-40°С, в отдельных частях Нахчыванской АР и Центрально-низменных районов ожидается 42°С.  

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