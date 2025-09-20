Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 День государственного суверенитета
    В Ордубаде выпал снег высотой 15 сантиметров

    Экология
    • 20 сентября, 2025
    • 12:17
    В Ордубаде выпал снег высотой 15 сантиметров

    В высокогорных районах Ордубадского района Нахчыванской АР выпал снег.

    Как сообщает местного бюро Report, на территории автономной республики наблюдаются нестабильные погодные условия, сопровождавшиеся значительными осадками.

    Количество выпавших осадков варьировалось по всей территории Нахчывана: в городе Нахчыван – 2 мм, в Садараке – 17 мм, в Шаруре – 8 мм, в Кенгерли – 6 мм, в Шахбузе – 4 мм, в Ордубаде – 4 мм, в Джульфе – 3 мм. В отдельных населенных пунктах зафиксированы более высокие показатели: в Парагачае (Ордубад) – 17 мм, в Ахуре (Шарур) – 12 мм, в Кюкю (Шахбуз) – 7 мм, в Биченеке (Шахбуз) – 6 мм.

    Снежный покров наблюдался преимущественно в высокогорных районах Ордубадского района. На высоте 3800-3900 метров над уровнем моря высота снежного покрова достигла 15 сантиметров.

    Видео
    Ordubada 15 sm hündürlüyündə qar yağıb

    Лента новостей