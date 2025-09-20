İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 Dövlət Suverenliyi Günü 907-ci düzəliş
    Ordubada 15 sm hündürlüyündə qar yağıb

    Ekologiya
    • 20 sentyabr, 2025
    • 12:05
    Ordubada 15 sm hündürlüyündə qar yağıb

    Naxçıvan Muxtar Respublikası (MR) Ordubad rayonunun yüksək dağlıq ərazilərinə qar yağıb.

    "Report"un yerli bürosunun məlumatına görə, sentyabrın 20-də muxtar respublika ərazisində qeyri-sabit hava şəraiti müşahidə olunub.

    Düşən yağışın miqdarı Naxçıvan şəhərində 2 mm, Sədərəkdə 17 mm, Şərurda 8 mm, Kəngərlidə 6 mm, Şahbuzda 4 mm, Ordubadda 4 mm, Culfada 3 mm, Parağaçayda (Ordubad) 17 mm, Axurada (Şərur) 12 mm, Küküdə (Şahbuz) 7 mm, Biçənəkdə (Şahbuz) 6 mm olub.

    Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Hidrometeorologiya Mərkəzinin 07:00-a olan məlumatına əsasən, muxtar respublika ərazisində yağıntılı hava şəraiti davam edib, bəzi dağlıq ərazilərdə qar yağıb.

    Qar əsasən, Ordubad rayonunun yüksək dağlıq ərazilərində müşahidə olunub. 3800-3900 metr yüksəklikdə qarın hündürlüyü 15 sm-ə çatıb.

