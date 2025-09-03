Ильхам Алиев ШОС Китай российско-украинская война
    Ильхам Алиев ШОС Китай российско-украинская война

    В некоторых регионах Азербайджана ожидаются ливни

    Экология
    • 03 сентября, 2025
    • 16:22
    В некоторых регионах Азербайджана ожидаются ливни

    В некоторых горных и предгорных районах Азербайджана 4-6 сентября временами ожидаются дожди и грозы.

    Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

    В отдельных местах возможны кратковременные ливни и град.

    Ожидается повышение уровня воды в реках, а на некоторых горных реках Большого и Малого Кавказа пройдут кратковременные сели.

    погода регионы дождь Минэкологии Азербайджана прогноз погоды
    Азербайджанская версия Азербайджанская версия
    Bəzi rayonlara leysan yağacaq - XƏBƏRDARLIQ

    Последние новости

    17:53

    Путин заявил, что вопрос о гарантиях безопасности Украине в обмен на территории не ставился

    Другие
    17:51

    Путин: РФ всегда возражала против членства Украины в НАТО, но не в ЕС

    Другие страны
    17:49

    Путин заявил, что никогда не исключал встречи с Зеленским

    Другие страны
    17:38

    Доходы и расходы Фонда охраны и воспроизводства лесов сократились

    Финансы
    17:37

    Трамп распорядился усилить военный потенциал США на фоне сближения Китая и России

    Другие страны
    17:34

    Зеленский анонсировал разговор с Трампом в ближайшее время

    Другие страны
    17:28

    В Азербайджане в августе заблокированы два поддельных домена, имитировавших госструктуры

    ИКТ
    17:25
    Фото

    Азербайджанская продукция представлена ​​на выставке WorldFood Istanbul 2025

    Бизнес
    17:22

    ЦАХАЛ проводит рейд на юге Ливана

    Другие страны
    Лента новостей