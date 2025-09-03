В некоторых регионах Азербайджана ожидаются ливни
- 03 сентября, 2025
- 16:22
В некоторых горных и предгорных районах Азербайджана 4-6 сентября временами ожидаются дожди и грозы.
Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.
В отдельных местах возможны кратковременные ливни и град.
Ожидается повышение уровня воды в реках, а на некоторых горных реках Большого и Малого Кавказа пройдут кратковременные сели.
