Bəzi yerlərdə leysan yağacaq - XƏBƏRDARLIQ
Ekologiya
- 03 sentyabr, 2025
- 16:00
Azərbaycanın bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarında sentyabrın 4-6-da əsasən gündüz saatlarında arabir yağış yağacağı, şimşək çaxacağı gözlənilir.
Bu barədə "Report"a Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən məlumat verilib.
Ayrı-ayrı yerlərdə yağışın qısamüddətli leysan xarakterli olacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var.
Çaylarda sululuğun artacağı, Böyük və Kiçik Qafqazın bəzi dağ çaylarından qısamüddətli sel keçəcəyi ehtimal olunur.
Son xəbərlər
16:04
"Bank of Baku" 40 milyon manatlıq istiqraz buraxırMaliyyə
16:03
Oğuzda qanunsuz yolla ağac kömürü istehsal edən quyular aşkarlanıbHadisə
16:01
Azərbaycan və Ermənistandan Gürcüstana qanunsuz keçməyə cəhd edən şəxslər saxlanılıbRegion
16:00
Bəzi yerlərdə leysan yağacaq - XƏBƏRDARLIQEkologiya
16:00
Rəy
Sepah Xaməneinin nüfuzuna zərər vurur – Zəngəzur yoluna daş atan "qvardiya" - ŞƏRHAnalitika
15:59
"Birbaşa Bakı"nın baş məşqçisi: "Çempionlar Liqasında məqsədimiz mümkün qədər irəli getməkdir"Futbol
15:57
Səfir: Azərbaycan İordaniya ilə tikinti və mənzil sahəsində əməkdaşlıqda maraqlıdırXarici siyasət
15:46
ADY: Ölkədaxili sərnişin daşımaları 20 % artıbİnfrastruktur
15:34