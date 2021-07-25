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В некоторых районах Азербайджана ожидаются дожди и грозы

В некоторых районах Азербайджана ожидаются дожди и грозы 26 июля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается без осадков.
Экология
25 июля 2021 г. 12:23
В некоторых районах Азербайджана ожидаются дожди и грозы

26 июля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии Азербайджана, будет дуть умеренный южный ветер.

Температура воздуха составит ночью 23-26 градусов тепла, днем 29-32 градуса тепла, в Баку ночью 23-25, днем 29-31 градусов тепла.

Атмосферное давление будет ниже нормы, 752 мм ртутного столба. Относительная влажность составит ночью 60-70 градусов, днем 40-45 градусов.

На пляжах Абшерона ожидается умеренный северо-западный ветер, временами он усилится.

Температура морской воды составит на северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) 24-25 градусов тепла, на южных (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шихово) - 25-26 градусов тепла.

На Абшеронском полуострове ожидается временами усиление ветра "хазри", что благоприятно для метеочувствительных людей.

Завтра в районах Азербайджана будет преимущественно без осадков, однако днем в некоторых горных территориях возможны грозы и кратковременные дожди. Утром туман. Будет дуть местами усиливающийся западный ветер. Температура воздуха составит ночью 21-26 градусов тепла, днем 34-39 градусов тепла, в горах ночью 13-16 градусов тепла, днем 18-23 градуса тепла.

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Версия на азербайджанском языке Bəzi rayonlarda şimşək çaxacaq, arabir yağış yağacaq

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