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В Наримановском районе забетонировали деревья

В Наримановском районе забетонировали деревья Была расследована поступившая в Министерство экологии и природных ресурсов информация о бетонировании оснований стволов деревьев в Наримановском районе по адресуул.Алиджаббара Оруджалиева, 11.
Экология
29 июля 2020 г. 15:41
В Наримановском районе забетонировали деревья

Была расследована поступившая в Министерство экологии и природных ресурсов информация о бетонировании оснований стволов деревьев в Наримановском районе по адресу ул.Алиджаббара Оруджалиева, 11.

Как сообщает Report, заместитель начальника Государственной службы экологической безопасности Рамал Багиров поведал о проведенном расследовании.

Строительная компания "İNV", проводившая работы на указанной территории, очистила стволы деревьев от бетона и провела поливочные работы.

"Компании было дано принудительное к исполнению указание оказать уход за деревьями на территории застройки. В этой связи призываем предпринимателей, представителей строительных компаний не наносить вреда зеленым насаждениям при осуществлении строительных работ и проведении работ по благоустройству территории", - заявил Р.Багиров.

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Версия на азербайджанском языке Nərimanov rayonunda ağacın dibi betondan təmizlənib

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