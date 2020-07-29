В Наримановском районе забетонировали деревья

Была расследована поступившая в Министерство экологии и природных ресурсов информация о бетонировании оснований стволов деревьев в Наримановском районе по адресуул.Алиджаббара Оруджалиева, 11.

Была расследована поступившая в Министерство экологии и природных ресурсов информация о бетонировании оснований стволов деревьев в Наримановском районе по адресу ул.Алиджаббара Оруджалиева, 11.

Как сообщает Report, заместитель начальника Государственной службы экологической безопасности Рамал Багиров поведал о проведенном расследовании.

Строительная компания "İNV", проводившая работы на указанной территории, очистила стволы деревьев от бетона и провела поливочные работы.

"Компании было дано принудительное к исполнению указание оказать уход за деревьями на территории застройки. В этой связи призываем предпринимателей, представителей строительных компаний не наносить вреда зеленым насаждениям при осуществлении строительных работ и проведении работ по благоустройству территории", - заявил Р.Багиров.