В Нахчыване при поддержке FAO и GEF будет реализован новый проект

В Нахчыване при поддержке Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO) и Глобального экологического фонда (GEF) будет реализован новый проект.

В Нахчыване при поддержке Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO) и Глобального экологического фонда (GEF) будет реализован новый проект.

Как сообщает местное бюро Report , в соответствии с "Подробным планом мероприятий на 2023-2024 годы" Госпрограммы соцэкономразвития Нахчыванской АР на 2023-2027 годы, Партнерский и координационный офис ФАО в Азербайджане начал подготовку детального проектного документа для инициативы "Укрепление связей между особо охраняемыми территориями в Нахчыване", который будет финансироваться GEF.

Концептуальный документ указанного проекта был представлен Фонду и Министерству экологии и природных ресурсов Азербайджана, после чего утвержден ведомством.

Целевой территорией проекта является Восточный коридор (Малый Кавказ). Цель проекта - сохранение биоразнообразия в этом коридоре путем продвижения экологически устойчивого использования природных ресурсов в Нахчыване.

Отметим, что в качестве целевых особо охраняемых природных территорий для реализации проекта были выбраны Зангезурский национальный парк (42 797 га), Государственный природный заказник Аразбою (9118 га), Ордубадский государственный природный заказник (27869 га) и Арпачайский государственный природный заказник (68 911 га) и в рамках Восточного коридора на Малом Кавказе в Нахчыване были учтены усиление потенциала охраны, планирования и оперативного управления, поощрение устойчивой сельскохозяйственной деятельности малого масштаба и туризма, а также результаты мониторинга и оценки.

Партнерский и координационный офис ФАО в Азербайджане создал рабочую группу для подготовки проектного документа. Для эффективной координации процесса и сбора необходимой информации национальный эксперт ФАО посетил Нахчыванскую АР. Во время визита были проведены встречи с руководством Министерства экологии и природных ресурсов Нахчывана, руководством и сотрудниками особо охраняемых территорий (ООПТ), осуществлен полевой визит в Зангезурский национальный парк и проведены встречи с егерями.

В ходе встреч было отмечено, что в рамках проекта важно оказать поддержку по ряду направлений, в том числе повышение операционных возможностей персонала ООПТ, определение потребностей и проведение мероприятий по обучению и развитию навыков, обеспечение сотрудников национального парка профильным оборудованием (оборудование для обеспечения безопасности, IT-оборудование, бинокли, GPS, фонари, камеры, дроны, противопожарное оборудование и т.д.), обеспечение их соответствующими транспортными средствами (внедорожники, лошади, квадроциклы, мотоциклы), приобретение и установка сети связи, организация учебных поездок и обмена опытом, создание системы патрульного зонирования для ООПТ, обновление инфраструктуры персонала (например, здания, наблюдательные вышки), поддержка местных хозяйств путем приобретения пчеловодческого оборудования и т.д.

Отметим, что Министерство экологии и природных ресурсов Нахчыванской АР создаст специальную структуру для поддержки Отдела управления проектом.