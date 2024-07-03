О нас

В Кяльбаджарском направлении замечен леопард

В Кяльбаджарском направлении замечен леопард В Кяльбаджарском направлении замечен леопард.
Экология
3 июля 2024 г. 16:09
В Кяльбаджарском направлении замечен леопард

В Кяльбаджарском направлении замечен леопард.

Как сообщает Report, об этом заявил директор WWF Эльшад Аскеров на пресс-конференции в МЭПР на тему "Популяция леопардов в Азербайджане, работа по восстановлению биоразнообразия и планирование развития экологического туризма".

По его словам, после освобождения Кяльбаджара от оккупации первыми, кто заметил леопардов, были военнослужащие. После этого в результате регулярных наблюдений и мониторинга, проводимых Министерством экологии и природных ресурсов (МЭПР), Общественным объединением IDEA и представительством Всемирного фонда дикой природы в Азербайджане (WWF), были получены высококачественные фото и видео леопарда в Кяльбаджарском районе.

Он отметил, что плотное заселение этих территорий безоаровыми козлами, являющимися естественной пищей леопарда, также является одним из основных условий распространения этого редкого вида в Карабахе: "На Карабахском вулканическом плато леопарды встречались с древнейших времен".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Qarabağ və Kəlbəcərdə bəbir müşahidə olunub

Другие новости из категории

Азербайджан намерен присоединиться к Глобальной сети геопарков ЮНЕСКО
Азербайджан намерен присоединиться к Глобальной сети геопарков ЮНЕСКО
3 июля 2024 г. 16:59
Начальник службы: Дождливая погода привела к активизации оползней
Начальник службы: Дождливая погода привела к активизации оползней
3 июля 2024 г. 16:39
В Азербайджане расширены особо охраняемые природные территории
В Азербайджане расширены особо охраняемые природные территории
3 июля 2024 г. 16:06
Сильные дожди вызвали оползни в ряде районов Азербайджана
Сильные дожди вызвали оползни в ряде районов Азербайджана
3 июля 2024 г. 14:37
Завтра в Азербайджане воздух прогреется до 36 градусов
Завтра в Азербайджане воздух прогреется до 36 градусов
3 июля 2024 г. 13:01
Замминистра экономики: Азербайджан создал стимулы для привлечения инвестиций
Замминистра экономики: Азербайджан создал стимулы для привлечения инвестиций
3 июля 2024 г. 10:40
Завтра в Баку ожидаются дождь и грозы
Завтра в Баку ожидаются дождь и грозы
2 июля 2024 г. 13:07
ЮНЕСКО: Деградация почв несет риски для человеческой жизни
ЮНЕСКО: Деградация почв несет риски для человеческой жизни
2 июля 2024 г. 05:38
В Гядабейе град нанес ущерб хозяйствам
В Гядабейе град нанес ущерб хозяйствам
1 июля 2024 г. 22:38
В регионах Азербайджана объявлены желтый и оранжевый уровни погодной опасности
В регионах Азербайджана объявлены желтый и оранжевый уровни погодной опасности
1 июля 2024 г. 15:09

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi