В Кяльбаджарском направлении замечен леопард

В Кяльбаджарском направлении замечен леопард.

В Кяльбаджарском направлении замечен леопард.

Как сообщает Report, об этом заявил директор WWF Эльшад Аскеров на пресс-конференции в МЭПР на тему "Популяция леопардов в Азербайджане, работа по восстановлению биоразнообразия и планирование развития экологического туризма".

По его словам, после освобождения Кяльбаджара от оккупации первыми, кто заметил леопардов, были военнослужащие. После этого в результате регулярных наблюдений и мониторинга, проводимых Министерством экологии и природных ресурсов (МЭПР), Общественным объединением IDEA и представительством Всемирного фонда дикой природы в Азербайджане (WWF), были получены высококачественные фото и видео леопарда в Кяльбаджарском районе.

Он отметил, что плотное заселение этих территорий безоаровыми козлами, являющимися естественной пищей леопарда, также является одним из основных условий распространения этого редкого вида в Карабахе: "На Карабахском вулканическом плато леопарды встречались с древнейших времен".