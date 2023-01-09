В Исмаиллы высота снежного покрова достигла 30 см

Нестабильные погодные условия в Азербайджане продолжаются.

Нестабильные погодные условия в Азербайджане продолжаются.

Как передает Report, об этом сообщил директор Центра гидрологии Национальной службы гидрометеорологии Асиф Вердиев.

По его словам, высота снежного покрова в Исмаиллы достигла 30 см, Халтане - 21 см, Губе - 20 см, Алтыагадже - 16 см, Лерике - 15 см, Сарыбаше, Ярдымлы - 14 см, Шабрани - 13 см, Шеки, Билясуваре - 8 см, Гусаре - 7 см, Огузе, Шахбузе, Дашкесане - 5 см, Гобустане - 4 см, Садареке - 3 см, Нахчыване, Агдере, Гёйгёле, Нафталане - 2 см, Барде, Гёйчае, Астаре, Агдаме - 1 см, Сумгайыте - 8 см, Баку - до 2 см.

Количество выпавших осадком в Астаре составило 16 мм, Лерике - 15 мм, Билясуваре - 9 мм, Гахе, Лянкяране - 8 мм, Огузе, Габале - 7 мм, Губе - 6 мм, Нефтчале, Гёйчае - 5 мм, Шахбузе, Исмаиллы, Алтыагадже, Агдаме, Зардабе - 4 мм, Шабрани, Халтане, Шеки, Гобустане, Дашкесане, Гёйгёле - 3 мм, Гедабеке, Бейлагане, Имишли, Кюрдамире, Сабирабаде, Сальяне - 2 мм, Нахчыване, Шаруре, Садареке, Нафталане, Гяндже, Шемкире, Балакяне, Загатале, Шамахы, Тертере, Барде, Мингячевире, Евлахе, Джафархане - 1 мм, Сумгайыте - 9 мм, Баку - 3 мм, Маштаге, Бине, Пираллахи - до 1 мм.

Минимальная температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составила до 2° мороза, в горных районах – 14-17° мороза, в низменных районах – до 3° мороза.