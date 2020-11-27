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В Губадлы посажены восточные платаны, разбит тутовый сад

В Губадлы посажены восточные платаны, разбит тутовый сад Этим внесен вклад в восстановление растительности Карабахского региона, уничтоженного армянскими оккупантами
Экология
27 ноября 2020 г. 12:33
В Губадлы посажены восточные платаны, разбит тутовый сад
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Очередная акция по посадке деревьев прошла на территории села Гаралар освобожденного от оккупации Губадлинского района близ места, где располагались уничтоженные армянами памятники природы - восточные платаны, насчитывавшие более 300 лет.

Как сообщили Report в Министерстве экологии и природных ресурсов Азербайджана, в ходе акции с участием сотрудников министерства и Исполнительной власти Губадлинского района, с соблюдением требований карантинного режима были посажены более 50 восточных платанов, вместо обрезанных вдоль дорог тутовых деревьев разбит тутовый сад из 400 деревьев. Этим внесен вклад в восстановление растительности Карабахского региона, уничтоженного армянскими оккупантами.

В рамках осенней республиканской кампании по посадке деревьев такие акции также прошли в освобожденных от оккупации Физулинском, Зангиланском и Агдамском районах Азербайджана.

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Версия на азербайджанском языке ФотоQubadlıda Şərq çinarları əkildi, tut bağı salındı

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