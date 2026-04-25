В горных и предгорных районах Азербайджана ожидаются осадки

В горных и предгорных районах Азербайджана 27–28 апреля ожидаются осадки.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

В отдельных местах возможны кратковременные ливни, грозы и град, в высокогорье - снегопад.

На реках Большого и Малого Кавказа прогнозируется подъем уровня воды и кратковременные сели.