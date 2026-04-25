Gələn həftə intensiv yağış yağacaq - XƏBƏRDARLIQ
Ekologiya
- 25 aprel, 2026
- 15:08
Azərbaycanın əsasən dağlıq və dağətəyi rayonlarında aprelin 27-si gündüzdən 28-i gündüzədək hava şəraitinin fasilələrlə yağıntılı olacağı gözlənilir.
Bu barədə "Report"a Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, ayrı-ayrı yerlərdə yağıntının qısamüddətli intensiv olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi, yüksək dağlıq ərazilərdə qar yağacağı ehtimalı var.
Yağıntılarla əlaqədar çaylarda sululuğun artacağı, Böyük və Kiçik Qafqazın bəzi çaylarından qısamüddətli sel keçəcəyi ehtimal olunur.
20:52
Meksika XİN Çiuaua ştatındakı insidenti şərh edibDigər ölkələr
20:43
Afrika İttifaqı yaraqlıların Malinin paytaxtına və bölgələrinə hücumlarını pisləyibDigər ölkələr
20:38
Ceyhun Bayramov: Azərbaycan-Ukrayna münasibətlərinin bütün spektri üzrə məzmunlu müzakirələr apardıqXarici siyasət
20:35
İslam Bazarqanov Albaniyada Avropa çempionu olubFərdi
20:32
Foto
Azərbaycanın dağ xizəkçisi Şanel Akselsson Norveçdəki beynəlxalq yarışda 4-cü olubFərdi
20:26
XİN Ukrayna ilə imzalanan saziş haqqında məlumat yayıb - YENİLƏNİBXarici siyasət
20:23
Foto
Premyer Liqa: "Qəbələ" - "Araz-Naxçıvan" oyununda qalib müəyyənləşməyibFutbol
20:21
Tramp Uitkoff və Kuşnerin İslamabada səfərini ləğv edibDigər ölkələr
20:03
Video