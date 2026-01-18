В горных и предгорных районах Азербайджана идет снег

На территории Азербайджана наблюдается дождливая погода, в горных и предгорных районах идет снег.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Высота снежного покрова в Шахбузе составляет 40 см, в Сарыбаше (Гах) - 27 см, в Губе - 16 см, в Кишчае (Шеки) - 15 см, в Кяльбаджаре и Гусаре - 11 см, в Шамахы - 10 см, в Лачыне и Губадлы - 9 см, в Хызы и Шахдаге - 8 см, в Шуше - 5 см, в Гобустане - 3 см, в Габале, Джейранчёле, Гедабейе, Ханкенди и Товузе - 2 см, в Гяндже, Шамкире и Шабране - 1 см.

Количество осадков в Баку и на Абшеронском полуострове составляет 11 мм, в Сабирабаде - 6 мм, в Кюрдамире - 4 мм, в Лерике и Агдаме - 3 мм, в Зардабе, Евлахе, Нефтчале, Хачмазе, Халтане, Мингячевире, Билясуваре - 2 мм, в Гёйчае, Джалилабаде, Имишли, Бейлагане, Тертере, Нафталане, Исмаиллы, Барде, Балакене, Ходжалы, Физули, Джебраиле, Ярдымлы, Гёранбое - 1 мм.

В Дашкесане, Гедабеёе, Гёйгеле, Гахе, Шамкире, Гобустане, Загатале, Губе, Халтане, Гусаре, Лерике наблюдается туман, видимость ограничена до 200 метров.

Минимальная температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составляет до 3 градусов тепла, в равнинных районах - до 2 градусов тепла, в Нахчыванской АР - до 11 градусов мороза, в горных районах - до 9 градусов мороза, в высокогорье - до 12 градусов мороза.