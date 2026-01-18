İlham Əliyev WUF13 İranda etirazlar Neokolonializmlə mübarizə Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 İranda etirazlar Neokolonializmlə mübarizə Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Ölkə ərazisində yağıntılı hava müşahidə olunur, dağətəyi rayonlara qar yağır - FAKTİKİ HAVA

    Ekologiya
    • 18 yanvar, 2026
    • 11:38
    Ölkə ərazisində yağıntılı hava müşahidə olunur, dağətəyi rayonlara qar yağır - FAKTİKİ HAVA

    Saat 11:00-a olan məlumata əsasən ölkə ərazisinin əksər yerlərində yağıntılı hava şəraiti müşahidə olunur. Dağlıq və dağətəyi rayonlara qar yağır.

    Bu barədə "Report"a Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib.

    Qarın hündürlüyü Şahbuzda 40, Sarıbaşda (Qax) 27, Qubada 16, Kişçayda (Şəki) 15, Kəlbəcər və Qusarda 11, Şamaxıda 10, Laçın və Qubadlıda 9, Xızı və Şahdağda 8, Şuşada 5, Qobustanda 3, Qəbələ, Ceyrançöl, Gədəbəy, Xankəndi və Tovuzda 2, Gəncə, Şəmkir və Şabranda 1 sm-dir.

    Yağıntının miqdarı Bakıda və Abşeron yarımadasında 11, Sabirabadda 6, Kürdəmirdə 4, Lerik və Ağdamda 3, Zərdab, Yevlax, Neftçala, Xaçmaz, Xaltan, Mingəçevir, Biləsuvarda 2, Göyçay, Cəlilabad, İmişli, Beyləqan, Tərtər, Naftalan, İsmayıllı, Bərdə, Balakən, Xocalı, Füzuli, Cəbrayıl, Yardımlı, Goranboyda 1 mm-dir.

    Daşkəsən, Gədəbəy, Göygöl, Qax, Şəmkir, Qobustan, Zaqatala, Quba, Xaltan, Qusar, Lerikdə duman müşahidə olunur, görünüş məsafəsi 200 metrədək məhdudlaşır.

    Havanın minimal temperaturu Bakıda və Abşeron yarımadasında 3, Aran rayonlarında 2 dərəcəyədək isti, Naxçıvan MR-da 11, dağlıq rayonlarda 9, yüksək dağlıq ərazilərdə 12 dərəcəyədək şaxta qeydə alınıb.

    Yağıntı qar dağətəyi rayonlar
    В горных и предгорных районах Азербайджана идет снег

    Son xəbərlər

    12:01

    İspaniya klubu "Brügge"nin müdafiəçisini icarəyə götürüb

    Futbol
    11:38

    Ölkə ərazisində yağıntılı hava müşahidə olunur, dağətəyi rayonlara qar yağır - FAKTİKİ HAVA

    Ekologiya
    11:23

    KİV: FTB-nin bütün agentlərinə etirazlar olan şəhərə getmək çağırışı edilib

    Digər ölkələr
    11:02

    İkiqat NBA çempionu ABŞ-də saxlanılıb

    Komanda
    11:01

    Pakistanda ticarət mərkəzində baş verən yanğında ölənlərin sayı beşə çatıb - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    10:53

    Biləsuvarın bir kəndində qaz təchizatı dayandırılacaq

    Energetika
    10:40

    Çin və İranın ticarət dövriyyəsi 2025-ci ildə 25,6 % azalıb

    Digər ölkələr
    10:23

    "Araz-Naxçıvan" I Liqa klubu ilə üz-üzə gələcək

    Futbol
    10:18

    FHN: Şamaxı və Ağsuda zəlzələ nəticəsində dağıntı, insan xəsarəti barədə məlumat daxil olmayıb

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti