В Гахе выпало больше всего осадков - ФАКТИЧЕСКАЯ ПОГОДА

До утра 27 июня в большинстве районов Азербайджана наблюдались молнии, дожди, в Сарыбаше интенсивные ливни.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, количество осадков составило: в Сарыбаше (Гах) - 43 мм, Хыналыге- 6 мм, Гусаре - 5 мм, Габале, Халтане, Грызе - 4 мм, Гедабеке, Алтыагадже, Ярдымлы - 3 мм, Кышчае (Шеки), Садараке, Дашкесене, Шахдаге - 2 мм, Тертере, Барде, Зардабе, Агстафе, Балакяне, Гяндже, Шемкире, Лерике - 1 мм.

Западный ветер усилился до 30 м/с в Нафталане, 28 м/с в Тертере, Гяндже, Сальяне, 20 м/с в Шамкире, Нефтчале, Бейлагане, 19 м/с в Билясуваре, 17 м/с в Сабирабаде, 16 м/с в Газимамеде, Шамкире, 20-23 м/с, временами до 26 м/с на Абшеронском полуострове. По данным станции "Нефтяные камни", высота волн достигла 2,8 метров.

Максимальная температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составила 27-29 градусов, районах Аранской низменности - 31-34, горных районах - до 25 градусов, Нахчыване - 33-35 градусов тепла.