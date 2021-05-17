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В мае температура в Баку на 7 градусов выше климатической нормы

В мае температура в Баку на 7 градусов выше климатической нормы “В последний месяц весны обычно наблюдается наиболее комфортная температура воздуха. В первой половине мая этого года среднесуточная температура воздуха составила около 17 градусов, что на 0,9 градуса выше нормы”.
Экология
17 мая 2021 г. 17:47
В мае температура в Баку на 7 градусов выше климатической нормы

“В последний месяц весны обычно наблюдается наиболее комфортная температура воздуха. В первой половине мая среднесуточная температура воздуха составила около 17 градусов, что на 0,9 градуса выше нормы”.

Об этом Report сообщила руководитель Национальной службы гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов Умайра Тагиева.

По ее словам, за последние 10 лет среднемесячная температура воздуха в мае была выше климатической нормы на 1 - 3,2 градуса: “С 15 мая этого года максимальная температура воздуха на Абшеронском полуострове уже поднялась до 32-35, в Центрально-Аранском районе - до 32-36, в горах - до 22-24, в Нахчыванской Автономной Республике - до 27-32 градусов. Несмотря на то, что 32,7 градуса тепла, зафиксированные в Баку, на 7,6 градуса выше климатической нормы мая, самая высокая температура в мае (35,5 градусов) была зафиксирована 29 мая 2007 года”.

У.Тагиева отметила, что количество осадков, выпавших в первой половине мая этого года в Гянджа-Газахской зоне составило 27-68 мм (76% месячной нормы), в Балакян-Шекинской зоне 16-128 мм (71% месячной нормы), в Центрально-Аранской зоне 9-89 мм (65% месячной нормы), в Тертере 89 мм (172% месячной нормы), в Лянкяран-Астаринской зоне 22-40 мм (59% месячной нормы):

“В Баку и на Абшеронском полуострове за полмесяца выпало до 11 мм осадков, что составляет 58% месячной нормы”.

Руководитель службы добавила, что в ближайшие дни ветреная погода приведет к снижению температуры на несколько градусов:

"Температура в Баку будет колебаться в пределах 25-30 градусов”

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Версия на азербайджанском языке Bu ay Bakıda qeydə alınan isti iqlim normasından 7 dərəcə yüksək olub

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