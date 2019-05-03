В этом году национальные парки посетил 11131 турист

За 4 месяца этого года функционирующие на территории нашей страны национальные парки посетил в целом 11131 турист.

Как сообщает Report, об этом на сегодняшней пресс-конференции заявила руководитель пресс-службы министерства экологии и природных ресурсов Ирада Ибрагимова.

Она сообщила, что среди туристов 9850 человек были местными жителями, 1281 - иностранными гражданами: "В последние дни в связи с приближением сезона наблюдается большой рост количества посещающих национальные парки туристов. Безусловно, эта цифра не удовлетворяет нас, мы хотим, чтобы посетителей национальных парков было больше. Правда, в зимний сезон из-за холодов посещение людьми национальных парков наблюдается редко. Однако с мая мы ждем большой скачок роста в количестве посещающих национальные парки, так как и погода и природа благоприятствуют этому".

И.Ибрагимова отметила, что сейчас в национальных парках имеется 110 туристических маршрутов, выделяющихся красочностью и содержанием: "Экологический туризм новое понятие для нас, и мы надеемся на положительные достижения в данной сфере".