В Эквадоре произошло извержение вулкана

Старейший вулкан Котопахи начал извергаться в Эквадоре.
Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, местные сейсмологи пытаются рассчитать, какие районы страны находятся в максимальной опасности.
Власти страны всерьез опасаются того, что извержение по силе может сравниться Везувием.
Между тем, столичный аэропорт уже разослал предупреждения о возможной отмене рейсов, а ближайшие населенные пункты готовят к эвакуации.
Первое извержение вулкана после 140 лет молчания произошло в 2015 году. Столбы пепла, по разным оценкам, достигали от 5 до 8 км в высоту.