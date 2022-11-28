В Эквадоре произошло извержение вулкана

Старейший вулкан Котопахи начал извергаться в Эквадоре.

Старейший вулкан Котопахи начал извергаться в Эквадоре.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, местные сейсмологи пытаются рассчитать, какие районы страны находятся в максимальной опасности.

Власти страны всерьез опасаются того, что извержение по силе может сравниться Везувием.

Между тем, столичный аэропорт уже разослал предупреждения о возможной отмене рейсов, а ближайшие населенные пункты готовят к эвакуации.

Первое извержение вулкана после 140 лет молчания произошло в 2015 году. Столбы пепла, по разным оценкам, достигали от 5 до 8 км в высоту.