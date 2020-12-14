В Джабраиле посажены восточные платаны

Во всех регионах республики продолжаются посадочно-восстановительные работы

Очередная посадка деревьев состоялась на территории города Джабраил с участием сотрудников министерств экологии и природных ресурсов и внутренних дел.

Представитель Службы развития лесов Мехман Сафаров сообщил Report, что в ходе мероприятия по посадке деревьев были посажены восточные платаны, при этом были соблюдены требования карантинного режима.

"Отмечу, что в рамках осенней кампании по посадке деревьев на освобожденных от оккупации территориях Физулинского, Агдамского, Зангиланского и Губадлинского районов посажены деревья различных пород, соответствующие местным условиям, а также посеяны семена древесных пород. Во всех регионах республики продолжаются посадочно-восстановительные работы", - добавил представитель Службы.