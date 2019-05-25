В Дашкесане выпал град диаметром 16 мм

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Обнародована фактическая погода в Азербайджане.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, 24 мая днем в западных районах, 25 ночью и утром местами прошли грозы, дождь. В Дашкесан-Гедабекской зоне осадки приняли интенсивный характер, выпал град.

Количество выпавших осадков в Чайкенде (Гейгель) составило 21 мм, в Дашкесане - 20 мм (20% месячной нормы), Гедабеке - 19 мм (17% месячной нормы), Тертере - 17 мм (33% месячной нормы), Агдере (Ордубад) - 12 мм, Гейгеле - 9 мм, Астаре - 7 мм, Балакяне - 6 мм, Бейлагане, Имишли, Сарыбаше (Гах) и Гяндже - 5 мм, в Кюрдамире - 4 мм, Джафархане, Джейранчёле, Загатале, Нафталане - 3 мм, Барде, Мингячевире, Гёйчае, Зардабе, Нефтчале, Агстафе, Шамкире, Товузе - 2 мм, Шаруре, Евлахе, Сабирабаде, Сальяне, Газымамеде, Билясуваре, Агсу, Кишчае (Шеки) - 1 мм.

В Тертере наблюдался сильный ливень, в Юхары Агджакенде град диаметром 13 мм, в Дашкесане - град диаметром 16 мм.

Из-за проливных дождей в Юхары Агджакенде повысился уровень воды в Гёранчае.

Скорость западного ветра в Дашкесане составила 28 м/с, в Шахдаге - 16 м/с.