В ближайшие два дня в ряде районов ожидается дождь и мокрый снег - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

В ряде регионов Азербайджана с 16 октября и до полудня 18 октября ожидается дождливая погода с грозами.

Об этом Report сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.

Местами осадки будут интенсивными, ливневого характера, с градом, а 17-го числа в высокогорных районах ожидается мокрый снег.

В связи с дождливой погодой ожидается повышение уровня воды в реках, а также кратковременные наводнения и сели в некоторых горных реках.