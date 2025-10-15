Ильхам Алиев Путь к Победе ЧМ-2026 Национальный градостроительный форум
    В ближайшие два дня в ряде районов ожидается дождь и мокрый снег - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

    Экология
    • 15 октября, 2025
    • 17:06
    В ближайшие два дня в ряде районов ожидается дождь и мокрый снег - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

    В ряде регионов Азербайджана с 16 октября и до полудня 18 октября ожидается дождливая погода с грозами.

    Об этом Report сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.

    Местами осадки будут интенсивными, ливневого характера, с градом, а 17-го числа в высокогорных районах ожидается мокрый снег.

    В связи с дождливой погодой ожидается повышение уровня воды в реках, а также кратковременные наводнения и сели в некоторых горных реках.

    погода сильные дожди грозы
    Növbəti iki gündə bəzi rayonlarda yağış və sulu qar yağacaq - XƏBƏRDARLIQ

