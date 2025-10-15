İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Milli Şəhərsalma Forumu
    Ekologiya
    • 15 oktyabr, 2025
    • 16:54
    Növbəti iki gündə bəzi rayonlarda yağış və sulu qar yağacaq - XƏBƏRDARLIQ

    Oktyabrın 16-sı Azərbaycanın şərq rayonlarından başlayaraq 18-i gündüzədək hava şəraitinin bəzi yerlərdə arabir yağıntılı olacağı, şimşək çaxacağı gözlənilir.

    Bu barədə "Report"a Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən məlumat verilib.

    Ayrı-ayrı yerlərdə yağıntının leysan xarakterli intensiv olacağı, dolu düşəcəyi, 17-də yüksək dağlıq ərazilərdə sulu qara keçəcəyi ehtimal olunur.

    Yağıntılı hava şəraiti ilə əlaqədar çaylarda sululuğun artacağı, bəzi dağ çaylarından qısamüddətli daşqın və sel keçəcəyi gözlənilir.

    sulu qar leysan Sel daşqın Milli Hidrometeorologiya
    В ближайшие два дня в ряде районов ожидается дождь и мокрый снег - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

