Növbəti iki gündə bəzi rayonlarda yağış və sulu qar yağacaq - XƏBƏRDARLIQ
Ekologiya
- 15 oktyabr, 2025
- 16:54
Oktyabrın 16-sı Azərbaycanın şərq rayonlarından başlayaraq 18-i gündüzədək hava şəraitinin bəzi yerlərdə arabir yağıntılı olacağı, şimşək çaxacağı gözlənilir.
Bu barədə "Report"a Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən məlumat verilib.
Ayrı-ayrı yerlərdə yağıntının leysan xarakterli intensiv olacağı, dolu düşəcəyi, 17-də yüksək dağlıq ərazilərdə sulu qara keçəcəyi ehtimal olunur.
Yağıntılı hava şəraiti ilə əlaqədar çaylarda sululuğun artacağı, bəzi dağ çaylarından qısamüddətli daşqın və sel keçəcəyi gözlənilir.
Son xəbərlər
17:09
İSB-də sığorta hadisəsi tarixçəsinin sorğulanması xidməti istifadəyə verilibMaliyyə
17:07
Sabah Binəqədinin bəzi ərazilərində qaz olmayacaqEnergetika
17:06
Belousov: NATO Rusiya və Belarus sərhədlərində kəşfiyyat fəaliyyətini aktivləşdiribDigər ölkələr
17:06
Naxçıvan iqtisadiyyatına investisiya qoyuluşu 33 %-dən çox artıbMaliyyə
17:00
Foto
Pərviz Şahbazov vətəndaşları qəbul edibEnergetika
16:59
Azərbaycan və Macarıstan arasında siyasi məsləhətləşmələr aparılıbXarici siyasət
16:57
Naxçıvanda sənaye istehsalı 15 %-dən çox artıbSənaye
16:54
Növbəti iki gündə bəzi rayonlarda yağış və sulu qar yağacaq - XƏBƏRDARLIQEkologiya
16:53
Foto