Ильхам Алиев Путь к Победе ЧМ-2026 Национальный градостроительный форум
    Ильхам Алиев Путь к Победе ЧМ-2026 Национальный градостроительный форум

    В Баку завтра прогнозируется дождь

    Экология
    • 15 октября, 2025
    • 13:15
    В Баку завтра прогнозируется дождь

    В ночь с 15 на 16 октября и утром на некоторых территориях Баку и Абшеронского полуострова прогнозируется дождь.

    Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

    16 октября ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков. Однако северо-восточный ветер вечером сменится умеренным северо-западным ветром.

    Температура воздуха ночью составит 14-17° тепла, днем 19-22° тепла. Атмосферное давление повысится с 764 мм ртутного столба до 767 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 80-85%, днем 60-65%.

    В районах Азербайджана погода будет в основном без осадков. Однако ночью и утром в некоторых восточных районах, а ближе к вечеру в большинстве районов ожидается временами дождь, грозы. В отдельных местах возможны ливни и град. В некоторых местах временами туман. Будет преобладать умеренный восточный ветер.

    Температура воздуха ночью составит 10-15° тепла, днем 20-25° тепла, в горах ночью 2-6° тепла, днем 8-13° тепла.

    прогноз погоды Баку Абшерон
    Sabah yağış yağacaq

    Последние новости

    14:10

    Песков: РФ не будет выполнять решение ЕСПЧ о выплате Грузии компенсации

    В регионе
    14:10

    Chapman Taylor: Восстановление освобожденных территорий Азербайджана поражает масштабом и скоростью

    Инфраструктура
    14:08

    СМИ: Аш-Шараа в ходе визита в Москву потребует выдачи Башара Асада

    Другие страны
    14:04
    Фото

    Анар Багиров: В Азербайджане предпринимаются шаги по повышению эффективности правосудия

    Происшествия
    13:59

    Президент переходного периода Сирии прибыл в РФ

    В регионе
    13:47

    Натиг Мамедли: Тема возрождения Карабаха актуальна для СМИ

    Медиа
    13:45

    Новый глава МИД Казахстана посетит Россию

    В регионе
    13:42

    В Азербайджане при наименовании территориальных единиц будут учитываться нормы госязыка

    Внутренняя политика
    13:42

    В Индонезии произошло извержение вулкана Левотоби

    Другие страны
    Лента новостей