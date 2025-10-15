В Баку завтра прогнозируется дождь

В ночь с 15 на 16 октября и утром на некоторых территориях Баку и Абшеронского полуострова прогнозируется дождь.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

16 октября ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков. Однако северо-восточный ветер вечером сменится умеренным северо-западным ветром.

Температура воздуха ночью составит 14-17° тепла, днем 19-22° тепла. Атмосферное давление повысится с 764 мм ртутного столба до 767 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 80-85%, днем 60-65%.

В районах Азербайджана погода будет в основном без осадков. Однако ночью и утром в некоторых восточных районах, а ближе к вечеру в большинстве районов ожидается временами дождь, грозы. В отдельных местах возможны ливни и град. В некоторых местах временами туман. Будет преобладать умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 10-15° тепла, днем 20-25° тепла, в горах ночью 2-6° тепла, днем 8-13° тепла.