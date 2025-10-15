İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Milli Şəhərsalma Forumu
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Milli Şəhərsalma Forumu

    Sabah yağış yağacaq

    Ekologiya
    • 15 oktyabr, 2025
    • 13:01
    Sabah yağış yağacaq

    Bakıda və Abşeron yarımadasında oktyabrın 15-dən 16-na keçən gecə və səhər bəzi yerlərdə çiskinli yağış yağacağı ehtimalı var.

    Bu barədə "Report"a Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, oktyabrın 16-da hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin Şimal-şərq küləyi axşam mülayim şimal-qərb küləyi ilə əvəz olunacaq.

    Havanın temperaturu gecə 14-17° isti, gündüz 19-22° isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 764 mm civə sütunundan 767 mm civə sütununa yüksələcək. Nisbi rütubət gecə 80-85 %, gündüz 60-65% olacaq.

    Azərbaycanın rayonlarında hava şəraiti əsasən yağmursuz olacaq. Lakin gecə və səhər bəzi şərq rayonlarında, axşama doğru isə əksər rayonlardan arabir yağış yağacağı, şimşək çaxacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə leysan xarakterli olacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Bəzi yerlərdə arabir duman. Mülayim şərq küləyi əsəcək.

    Havanın temperaturu gecə 10-15° isti, gündüz 20-25° isti, dağlarda gecə 2-6° isti, gündüz 8-13° isti olacaq.

    Milli Hidrometeorologiya Xidməti yağış
    В Баку завтра прогнозируется дождь

    Son xəbərlər

    14:05

    Atanın həbsdəki oğluna tərliyin içərisində narkotik keçirməsinin qarşısı alınıb

    Hadisə
    14:05

    Qazaxıstanın yeni XİN başçısı Rusiyaya səfər edəcək

    Region
    14:03

    Suriyanın keçid dövrünün prezidenti Rusiyadadır

    Region
    13:59

    İndoneziyada yanğın nəticəsində 10 nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    13:48

    UN-HABITAT Xəzər boyu iqlimə davamlı şəhərlərin yaradılmasında Azərbaycana dəstək verir

    İnfrastruktur
    13:44

    Zelenski Odessada hərbi administrasiya yaradıb

    Region
    13:41

    Elçin Yusubov: "Xankəndi, Ağdərə və Xocalıya 65 milyon manatdan çox özəl investisiya yatırılıb"

    Biznes
    13:37

    İspaniya parlamentində Baş nazir və müxalifət lideri arasında mübahisə düşüb

    Digər ölkələr
    13:36

    Şuşada Almaniya klinikasının təbii müalicə üsulları tətbiq ediləcək

    Turizm
    Bütün Xəbər Lenti