В Баку температура воздуха прогреется до 31 градуса

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 19 июня.

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 19 июня.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове преимущественно без осадков, ожидается северный ветер.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 20-22°, днем - 27-31° тепла. В Баку ночью - 20-22°, днем - 29-31° тепла. Атмосферное давление составит 761 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха - 50-55%.

В большинстве районов Азербайджана в основном без осадков. Однако днем в некоторых северных и западных районах ожидаются грозы, временами дожди. Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 17-22°, днем - 31-36° тепла, в горах ночью - 8-13°, днем - 17-22° тепла.