    В Баку стартовала Неделя климатических действий

    Экология
    • 29 сентября, 2025
    • 09:00
    В Баку стартовала Неделя климатических действий

    Сегодня в Баку началась Неделя климатических действий (BCAW), которая проходит в столице Азербайджана уже во второй раз.

    Как сообщает Report, первый форум в 2024 году в преддверии подготовки Азербайджана к проведению климатической конференции COP29.

    В этом году мероприятия в рамках BCAW пройдут с 29 сентября по 3 октября. Программой мероприятий предусмотрены политические диалоги высокого уровня по вопросам энергетики, финансов, климатической адаптации, развития малого и среднего бизнеса, а также справедливого энергоперехода.

    Кроме того, запланированы круглые столы с участием представителей промышленности и инновационного сектора, предпринимателей в сфере зеленых технологий и сессии, посвященные новым подходам к климатическому управлению.

    Главная цель BCAW-2025 - ускорение климатических действий и развитие сотрудничества между правительствами, бизнесом и научным сообществом.

    климат BCAW Неделя климатических действий
    Bu gündən Bakıda İqlim Fəaliyyəti Həftəsi başlayır
    Climate Action Week kicks off in Baku

    Лента новостей