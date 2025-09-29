В Баку стартовала Неделя климатических действий

Сегодня в Баку началась Неделя климатических действий (BCAW), которая проходит в столице Азербайджана уже во второй раз.

Как сообщает Report, первый форум в 2024 году в преддверии подготовки Азербайджана к проведению климатической конференции COP29.

В этом году мероприятия в рамках BCAW пройдут с 29 сентября по 3 октября. Программой мероприятий предусмотрены политические диалоги высокого уровня по вопросам энергетики, финансов, климатической адаптации, развития малого и среднего бизнеса, а также справедливого энергоперехода.

Кроме того, запланированы круглые столы с участием представителей промышленности и инновационного сектора, предпринимателей в сфере зеленых технологий и сессии, посвященные новым подходам к климатическому управлению.

Главная цель BCAW-2025 - ускорение климатических действий и развитие сотрудничества между правительствами, бизнесом и научным сообществом.