    Bu gündən Bakıda İqlim Fəaliyyəti Həftəsi başlayır

    Ekologiya
    • 29 sentyabr, 2025
    • 09:00
    Bu gündən Bakıda İqlim Fəaliyyəti Həftəsi başlayır

    Bakı ikinci dəfə İqlim Fəaliyyəti Həftəsinə (BCAW) ev sahibliyi edir.

    "Report"un məlumatına görə, ilk tədbir Azərbaycan COP29-a ev sahibliyi etdiyi ərəfədə baş tutub.

    Budəfəki iclas isə 29 sentyabr-3 oktyabr tarixləri aralığında keçiriləcək.

    Proqram çərçivəsində enerji, maliyyə, iqlim adaptasiyası, kiçik və orta biznes müəssisələri (KOB), eləcə də ədalətli keçid mövzularında yüksək səviyyəli siyasi dialoqlar keçiriləcək.

    Həmçinin sənaye və innovasiya liderləri, habelə yaşıl texnologiya sahəsində sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxslərin iştirakı ilə sektor üzrə dəyirmi masalar, iqlim idarəçiliyi və fəaliyyətinə yeni baxış bucağı təklif edən gənclərin moderatorluğu ilə sessiyalar baş tutacaq.

    Bakı İqlim Fəaliyyəti Həftəsi-2025 çərçivəsində əsas diqqət iqlim tədbirlərinin sürətləndirilməsinə, eləcə də hökumətlər, şirkətlər, elmi dairələr arasında iqlim üzrə həll yönümlü əməkdaşlığın inkişafına yönəldiləcək.

