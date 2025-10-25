Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет

    В Баку пройдут дожди, в регионах выпадет мокрый снег

    Экология
    • 25 октября, 2025
    • 19:03
    В Баку пройдут дожди, в регионах выпадет мокрый снег

    В Баку и на Абшеронском полуострове с вечера 26 октября до утра 27 октября местами прогнозируются дожди, в ряде регионов выпадет мокрый снег.

    Как передает Report, об этом сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

    Согласно информации, кое-где на Абшероне возможны кратковременные ливни с грозами.

    В регионах Азербайджана 26 октября днем, начиная с северных и западных районов, до утра 27 октября местами пройдут дожди и грозы, возможны локальные ливни и град. В отдельных местах прогнозируется мокрый снег.

    На фоне осадков в реках ожидается повышение уровня воды, в ряде горных рек возможны кратковременные наводнения и сели.

    погода Баку Абшеронский полуостров грозы и дожди
    Tibbi-meteoroloji proqnoz açıqlanıb

    Последние новости

    19:03

    В Баку пройдут дожди, в регионах выпадет мокрый снег

    Экология
    18:56

    Киев надеется получить первые самолеты Gripen от Швеции в 2026 году

    Другие страны
    18:46

    Новый премьер Японии обсудила с Трампом укрепление связей

    Другие страны
    18:40
    Фото

    В Батуми состоялся конгресс Европейской ассоциации атлетики

    Индивидуальные
    18:33
    Фото

    В Сумгайыте состоялась конференция по трансплантации органов от погибших доноров - ОБНОВЛЕНО

    Внешняя политика
    18:18

    Полковник ВСУ: Мы не сможем ударить по Кремлю даже при наличии условий для этого

    Другие страны
    18:08

    Премьер-лига: "Араз-Нахчыван" в добавленное время ушел от поражения в матче с "Сабах"

    Футбол
    17:54

    Глава СГБ Азербайджана встретился с грузинским коллегой в Тбилиси

    Внешняя политика
    17:47

    В Бейлагане 10-летний школьник впал в кому после наезда автомобиля

    Происшествия
    Лента новостей