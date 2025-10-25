В Баку пройдут дожди, в регионах выпадет мокрый снег
Экология
- 25 октября, 2025
- 19:03
В Баку и на Абшеронском полуострове с вечера 26 октября до утра 27 октября местами прогнозируются дожди, в ряде регионов выпадет мокрый снег.
Как передает Report, об этом сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.
Согласно информации, кое-где на Абшероне возможны кратковременные ливни с грозами.
В регионах Азербайджана 26 октября днем, начиная с северных и западных районов, до утра 27 октября местами пройдут дожди и грозы, возможны локальные ливни и град. В отдельных местах прогнозируется мокрый снег.
На фоне осадков в реках ожидается повышение уровня воды, в ряде горных рек возможны кратковременные наводнения и сели.

