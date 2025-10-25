İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    Bakıya və rayonlara yağış yağacaq, bəzi yerlərdə sulu qara keçəcək - XƏBƏRDARLIQ

    Ekologiya
    • 25 oktyabr, 2025
    • 18:44
    Bakıya və rayonlara yağış yağacaq, bəzi yerlərdə sulu qara keçəcək - XƏBƏRDARLIQ

    Bakıda və Abşeron yarımadasında oktyabrın 26-sı axşamdan 27-si səhərədək arabir yağış yağacağı gözlənilir.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin xəbərdarlığında deyilir.

    Yarımadanın bəzi yerlərində yağışın qısamüddətli leysan xarakterli olacağı, şimşək çaxacağı ehtimalı var.

    Oktyabrın 26-sı gündüz Azərbaycanın şimal və qərb rayonlarından başlayaraq 27-si səhərədək bəzi yerlərdə arabir yağış yağacağı, şimşək çaxacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə yağışın qısamüddətli leysan xarakterli olacağı, dolu düşəcəyi, yüksək dağlıq ərazilərdə isə sulu qara keçəcəyi ehtimal olunur.

    Çaylarda sululuğun artacağı, bəzi dağ çaylarından isə qısamüddətli daşqın və sel keçəcəyi gözlənilir.

